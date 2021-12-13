Москва, , 12:06 — REGNUM Под занавес минувшей недели фондовые индексы США неплохо укрепились, и в целом настрой инвесторов улучшился благодаря ослаблению опасений относительно нового штамма «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Шанхайская фондовая биржа Baycrest

«Смелости покупателям добавили события в Китае, где власти, отреагировав на замедление роста ВВП в III квартале 2021 года, пообещали предприятиям снижение налогов и прочую поддержку.

Тем временем ключевой отчет из CIF показал, что в ноябре инфляция достигла 39-летнего максимума, однако эффект от релиза оказался ограниченным, поскольку результат на уровне 6,8% совпал с прогнозами, тогда как многие опасались еще более агрессивного разгона потребительских цен.

К слову, давление на доллар тоже было сдержанным — трейдеры сочли показатель достаточно высоким, чтобы в эту среду Федрезерв не отклонился от анонсированного ускорения сворачивания стимулов.

Благодаря пятничному скачку индекс S&P 500 по итогам недели набрал без малого 4% и теперь с начала года повышается более чем на 25%.

Сегодня, 13 декабря, в Азии площадки торговались с боевым настроем, однако к концу сессии индексы растеряли часть заработанных очков. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,4% после первоначального роста на 0,8%, а Гонконгский Hang Seng не смог удержаться на положительной территории.

В Японии Nikkei 225 набрал 0,7% после исследования Tankan, которое отразило солидное улучшение деловых условий в сфере услуг.

Инвесторы по-прежнему не упускают из виду эпидемиологическую обстановку в мире и следят за новостями об «Омикроне». В Британии заявили, что новый вирус распространяется с феноменальной скоростью, и порядка 40% случаев заражения коронавирусом в Лондоне приходятся именно на «Омикрон».

Подобного рода новостные заголовки будут и далее угрожать попыткам рынков встать на уверенную траекторию роста.

При этом на предстоящей неделе игроки уделят большое внимание заседаниям Центробанков. От Федрезерва ждут более агрессивного сворачивания покупок активов, и такой сценарий уже учтен в ценах.

Но волатильность на рынки может привнести сопроводительная риторика Центробанка, которая может разочаровать долларовых быков, если будет звучать менее уверенно в контексте нового вируса. Немалый интерес также представят заседания ЕЦБ, Банка Англии и других регуляторов», — пояснил эксперт.

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