Москва, 13 декабря 2021, 12:06 — REGNUM Под занавес минувшей недели фондовые индексы США неплохо укрепились, и в целом настрой инвесторов улучшился благодаря ослаблению опасений относительно нового штамма «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Шанхайская фондовая биржа
Шанхайская фондовая биржа
Baycrest
«Смелости покупателям добавили события в Китае, где власти, отреагировав на замедление роста ВВП в III квартале 2021 года, пообещали предприятиям снижение налогов и прочую поддержку.
Тем временем ключевой отчет из CIF показал, что в ноябре инфляция достигла 39-летнего максимума, однако эффект от релиза оказался ограниченным, поскольку результат на уровне 6,8% совпал с прогнозами, тогда как многие опасались еще более агрессивного разгона потребительских цен.
К слову, давление на доллар тоже было сдержанным — трейдеры сочли показатель достаточно высоким, чтобы в эту среду Федрезерв не отклонился от анонсированного ускорения сворачивания стимулов.
Благодаря пятничному скачку индекс S&P 500 по итогам недели набрал без малого 4% и теперь с начала года повышается более чем на 25%.
Сегодня, 13 декабря, в Азии площадки торговались с боевым настроем, однако к концу сессии индексы растеряли часть заработанных очков. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,4% после первоначального роста на 0,8%, а Гонконгский Hang Seng не смог удержаться на положительной территории.
В Японии Nikkei 225 набрал 0,7% после исследования Tankan, которое отразило солидное улучшение деловых условий в сфере услуг.
Инвесторы по-прежнему не упускают из виду эпидемиологическую обстановку в мире и следят за новостями об «Омикроне». В Британии заявили, что новый вирус распространяется с феноменальной скоростью, и порядка 40% случаев заражения коронавирусом в Лондоне приходятся именно на «Омикрон».
Подобного рода новостные заголовки будут и далее угрожать попыткам рынков встать на уверенную траекторию роста.
При этом на предстоящей неделе игроки уделят большое внимание заседаниям Центробанков. От Федрезерва ждут более агрессивного сворачивания покупок активов, и такой сценарий уже учтен в ценах.
Но волатильность на рынки может привнести сопроводительная риторика Центробанка, которая может разочаровать долларовых быков, если будет звучать менее уверенно в контексте нового вируса. Немалый интерес также представят заседания ЕЦБ, Банка Англии и других регуляторов», — пояснил эксперт.

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