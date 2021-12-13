Москва, 13 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. На лекарства тяжелобольным детям правительство РФ выделит дополнительно почти 22 млрд рублей, сообщил 13 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«Дополнительно выделим для этого почти 22 млрд рублей», — сказал глава правительства на совещании с заместителями.

Он отметил, что за счёт таких средств образованный по инициативе президента фонд «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных ребят лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. Фонд помог получить лечение более 1 тыс. детей, рассказал премьер-министр.

«Такая практика будет продолжена», — заявил Мишустин.

Совещание проходит в режиме видеоконференции.