Новосибирск, , 12:06 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшую неделю стабилизировалась ситуация с коронавирусом, снижается количество обращений в поликлиники. Об этом сообщили в правительстве региона.

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По официальным данным, стало меньше вызовов скорой помощи и госпитализаций в стационары пациентов с признаками пневмонии и коронавирусной инфекции.

В настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуто 3593 койки, из них занято 2800. Для оказания плановой медицинской помощи решено вернуть 226 коек из числа ранее перепрофилированных для помощи при коронавирусной инфекции.