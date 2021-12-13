Казань, , 12:05 — REGNUM В Татарии по состоянию на 13 декабря зарегистрировали 40 794 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 187 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 189 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 33 849 ковид-пациентов, скончался 1341 носитель вируса. За сутки выписали по выздоровлении 41 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 20 декабря действие системы QR-кодов будет распространено на организации сферы услуг.

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