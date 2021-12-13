Тбилиси, 13 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии с января по ноябрь 2021 года составил $12,8 млрд, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 13 декабря на сайте организации.

(сс) distel2610 Груз

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии за десять месяцев составил $3,8 млрд, что на 26,7% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 24,5% и составил более $9 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил почти $5,2 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,4%.

Напомним, в начале 2020 года, когда стали вводить карантинные ограничения, объём внешнеторгового оборота Грузии начал падать. Ситуация изменилась в лучшую сторону для страны с апреля 2021 года. Объемы экспорта, по данным Грузстата, растут в основном благодаря продаже за рубеж полезных ископаемых, вина и минеральной воды.