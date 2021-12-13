Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Количество новых заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки составило 1968 случаев, это на 31 случай меньше, чем в Московской области, которая заняла второе место в России, после Москвы, по числу новых случаев. Петербург пребывает на третьей строчке. Свежими данными по заболеваемости ковидом среди населения поделился 13 декабря федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1968 случаев заражения вирусом COVID-19, это на 44 случая меньше, чем за предыдущие сутки. В целом с начала декабря этот показатель продолжает снижаться. Исключение составляют данные за 9 декабря. Тогда отмечалось небольшое увеличение заболеваемости, до 2267 случаев.

От коронавируса, как от основной причины, за минувшие сутки в Петербурге скончались 60 человек, что на три человека меньше, чем за предыдущий день. После определенного снижения смертности от ковида в Петербурге этот показатель вновь стал нарастать последние пять дней. Однако максимальная отметка за декабрь, в 63 смерти — намного меньше, чем максимум за ноябрь, тогда он составлял более 80 смертей за сутки.

Количество выздоровевших пополнилось за сутки на 687 человек. Если в начале месяца статистика выздоровлений была нестабильна, то последние шесть дней отмечается спад. С отметки в 3836 человек, установленной 6 декабря, этот показатель сократился на 3149 случаев.

За все время действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 817 276 случаев заражения вирусом. Количество смертей от коронавируса составило 26 946 случаев, а выздоровлений — 758 301.

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