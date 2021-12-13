Якутск, , 12:19 — REGNUM Пока QR-коды не прописаны в федеральном законодательстве, они являются нормотворческой самодеятельностью местных чиновников. Это сходит им с рук только благодаря ангажированности местной судебной системы, хотя и тут сбои уже есть, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин.

QR-код ИА REGNUM

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Он привёл в пример случаи, когда в Петербурге прокуратура отменила запрет для студентов посещать занятия очно, а в Пензе заставили прекратить проверку QR-кодов на входе в ПГУ.

«По сути через какое-то время — когда будет пройдены все судебные инстанции в России, полетят иски в ЕСПЧ, а, учитывая, что Россия — мировой чемпион по числу жалоб граждан на действия властей, поданных в ЕСПЧ (только в прошлом году уступили пальму сомнительного первенства Турции), это не тот случай, когда позволено закрывать глаза на экспертизу. Поэтому закон будет принят, причем на этой неделе. Снятие с повестки дня закона о QR-кодах на транспорте, это чистый развод, отвод глаз. Этот закон идет всего лишь спутником к основному», — отметил Виталий Обедин.

Он подчеркнул, что средний показатель вакцинированных сейчас составляет менее 70%, а даже 30% непривитых граждан, на которых якобы приходится более 90% всех заболевших — для государства неприемлемо. Виталий Обедин уверен, что в России будут добиваться поставленной задачи по достижению минимум 80% привитых от коронавируса жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Обедин считает, что эффективность борьбы с COVID-19 в России подменили эффективностью прививочной кампании. При этом ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионах не оценивают объёмно, сравнивая только общие цифры по количеству заразившихся, а потом обосновывая этой статистикой введение ограничений.