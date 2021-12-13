Симферополь, 13 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Двое детей попали под колёса автомобиля, которым управлял пьяный водитель, в Симферопольском районе республики Крым 12 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 16:20 в селе Краснолесье. На улице Парковой водитель Acura MDX совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов — мальчика и девочку 2008 года рождения, который шли по обочине по ходу движения автомобиля. Оба ребёнка были госпитализированы с травмами, девочка впоследствии скончалась в больнице.

«У водителя имеются признаки опьянения, проводится проверка устанавливаются полные обстоятельства ДТП», — уточнили в полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.