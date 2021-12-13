Баксан, Кабардино-Балкария, , 12:04 — REGNUM В Кабардино-Балкрии День конституции отметили торжественным открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Его построили в Парке мира, культуры и отдыха города Баксана для занятия спортом и проведения соревнований различного уровня, сообщили 13 декабря в пресс-службе главы республики.

Спорткомплекс в Баксане Glava.kbr.ru

Спорткомплекс рассчитан на одновременное занятие спортом до 100 спортсменов. Первую тренировку уже провели воспитанники секции вольной борьбы спортивной школы олимпийского резерва Баксана.

Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса реализован в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Как отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, в 2022 году по нацпроектам в Баксане начнется строительство современной общеобразовательной школы, завершится капитальный ремонт двух баксанских школ, а также модернизация второго поликлинического отделения Центральной районной больницы.