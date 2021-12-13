Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Часть уральцев не может оформить гараж в собственность по гаражной амнистии. Отказ на этот счет получили 40% свердловчан, сообщила на пресс-конференции начальник профильного отдела министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина.

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Причиной отказа стало нахождение гаража на территории, где действует проект межевания земель. Заварыкина подчеркнула, что проблема характерна для ряда регионов России. Власти ждут решений на федеральном уровне.

Программа гаражной амнистии начала свое действие с сентября 2021 года. За это время свердловчане подали 700 заявок. Чаще всего с заявлениями обращаются пенсионеры и владельцы гаражей по улице Челюскинцев, Библиотечной в Екатеринбурге.

Отметим, гаражная амнистия продлится до 2026 года. Под ее действие попадают гаражи, построенные до 2024 года.