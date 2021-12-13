Москва, 13 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Мобильные банковские приложения стали удобны для использования материнского капитала на нужды граждан. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Многие россияне сегодня смогли уже прочувствовать результаты внедрения новых подходов: с 15 апреля 2020 года в проактивном режиме без заявления, просто по факту рождения ребёнка предоставляется материнский капитал», — заявил Котяков.

«В таком формате меры государственной поддержки получили родители более 1,5 млн детей… Мы с банковским сообществом доработали их мобильные банковские приложения, и материнский капитал можно использовать через банковское приложение, не выходя из дома и без дополнительных обращений в пенсионный фонд для улучшения своих жилищных условий», — указал он.