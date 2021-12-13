Ярославль, , 12:02 — REGNUM Блогер Елена Блиновская подарила городу Ярославлю скульптуру стоимостью 3 млн рублей. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте

Создательница курса «Марафон желаний» Елена Блиновская Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CXWVXZdtQ1i/

«Вы прекрасно знаете, что я тот человек, который всегда отвечает за свои слова и поступки! И я обещала подарить эту статую своему городу. Я это делаю», — подписала пост блогер. При этом в качестве образа для скульптуры была выбрана сама Блиновская с венком на голове и этническими узорами на теле.

Добавим, что Елена Блиновская заказывала статую специально для своего дня рождения, на который она потратила почти 120 млн рублей. Блогер пообещала, что вместе со своей командой установит ещё один «авторский проект», который будет напрямую связан с её именем.

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