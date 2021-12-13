Наблус, Палестина, , 12:24 — REGNUM Житель палестинского города Наблус погиб в результате рейда армии Израиля на Западном Берегу реки Иордан. Как сообщает информационное агентство Ma'an, ещё двое человек получили тяжёлые огнестрельные ранения.

Протесты в Палестине Gigi Ibrahim

Инцидент произошёл во время силовой операции в Старом городе Наблуса. Местные жители закидали камнями подразделение израильской пограничной полиции во время рейда в этом районе, после чего силовики открыли огонь на поражение.

По данным местных СМИ, убитый не принадлежал ни к одной из палестинских вооружённых группировок.

Утром в понедельник 13 декабря израильская полиция организовала несколько рейдов в лагере беженцев Аль-Айн и городе Вифлеем. Против палестинских демонстрантов применяются резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе столкновений с израильскими военными утром 11 декабря погиб один палестинец, ещё 68 человек получили ранения.