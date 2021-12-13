Москва, 13 декабря 2021, 11:59 — REGNUM В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 нестабильная и сложная. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Кроме того, Россия входит в число 63 стран, где выявлен штамм «Омикрон», он был завезен из ЮАР.
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Сейчас в стране действует 212 тыс. ковидных коек, добавила вице-премьер.