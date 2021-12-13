Москва, , 11:58 — REGNUM Обсуждение по законопроектам о QR-кодах стало национальной дискуссией. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы РФ Владимир Васильев («Единая Россия»).

Владимир Васильев Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы рассмотрели два вопроса, они привлекли внимание большинства жителей. Их обсуждение стало национальной дискуссией. Партия принимала в этом самое непосредственное участие. Мы выезжали в регионы, проводили совещания в комитетах», — сказал Васильев.

По его словам, эта работа позволила найти все вопросы, которые оставались: «Они [вопросы] ещё есть. Выступали сегодня практически все. Договорились, что будет подготовлено расширенное заседание комитета, и все депутаты, у кого есть необходимость, примут участие».

Васильев отметил, что общество в значительной степени разделилось: «Большая часть — за вакцину, значительная — сомневается, у неё есть вопросы. Партия проводила работу, осуществляя приём населения. Эта работа привела к пониманию. Вот как бюджет принимали вместе с правительством — так же и по законопроектам была проделана работа. Ошибок делать нельзя. Законопроект по транспорту будет дорабатываться с учётом того, что у нас большая страна».

Депутат считает, что принято решение, которое «позволяет в рабочем порядке, без спешки работать».