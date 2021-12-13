Санкт-Петербург, 13 декабря 2021, 12:04 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы Калининского района Санкт-Петербурга, вместо арестованного по делу о мошенничестве Ивана Громова, назначен бывший прокурор Сергей Петриченко, в последнее время работавший первым замглавы администрации Невского района Петербурга.

Врио главы Калининского района Петербурга Сергей Петриченко
Врио главы Калининского района Петербурга Сергей Петриченко
Gov.spb.ru

Об этом 13 декабря сообщается на официальном сайте районной администрации.

45-летний Сергей Николаевич Петриченко родился в городе Черкесске Ставропольского края. С 2000 по 2012 год работал в прокуратуре Санкт‑Петербурга. С 2012 по 2018 года — в прокуратуре Ленинградской области.

«С 2018 по недавнее время в администрации Невского района Санкт‑Петербурга, начальником отдела, заместителем главы и первым заместителем главы», — говорится в сообщении.

Напомним, Иван Громов, который продержался на должностивсего около месяца, был арестован и помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, еще будучи председателем комитета по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга, где он отработал пять лет, Иван Громов и его родной брат Павел совершили хищение не менее 165,5 млн рублей бюджетных средств.

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