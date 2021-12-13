Краснодар, , 11:55 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 812 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 90 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 13 декабря. Сутками ранее было подтверждено 736 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре заболел 241 человек, в Сочи — 87, в Новороссийске — 52, в Тихорецком районе — 46. В Славянском районе 25 новых пациентов, в Абинском — 22, в Крымском и Тимашевском — по 21, в Армавире — 20. В Северском районе 18 зараженных, в Красноармейском и Усть-Лабинском — по 16, Апшеронском — 17, в Ейском — 15, Анапе, Геленджике и Брюховецком районе — по 14», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 108 397 случаев COVID-19, выздоровели из общего числа 83 736 человек, в том числе за последние сутки выписаны 667 пациентов. Скончались 9 356 человек с коронавирусом, за минувшие сутки вирус унёс жизни 23 человек.

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На 13 декабря в стационарах остаются 5 229 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 2 876 пациентов с подтверждённым диагнозом. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 109 жителей, на ЭКМО — восемь пациентов.