Бали, Индонезия, , 11:54 — REGNUM Район Нуса-Пенида на туристическом острове Бали в Индонезии пострадал от наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате наводнения пострадала туристическая зона в Кристальной бухте. Кроме того, дома местных жителей пострадали от наводнения.

Ряд экспертов говорят, что недавние наводнения и другие гидрометеорологические бедствия нельзя отделить от проблемы глобального потепления.

Как сообщало ИА REGNUM, во время гонки на лодках-драконах на реке Типар в провинции Центральная Ява в Индонезии произошел несчастный случай.

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