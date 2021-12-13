Тирасполь, 13 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Власти Молдавии выпустили генпрокурора Александра Стояногло под судебный контроль, чтобы не создавать ему образ мученика. Об этом заявил 13 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Незаконно отстранённого от должности генпрокурора Стояногло перевели с домашнего ареста под судебный контроль на 30 суток. Решение приняла Апелляционная палата, отменив вердикт суда первой инстанции. Александр Стояногло находился под домашним арестом более двух месяцев, за это время власть не смогла найти доказательства какой-либо его вины», — заявил эксперт.

«Следующий этап — прекращение судебного преследования и, как надеются его сторонники, полное восстановление Александра Стояногло в должности генерального прокурора», — сообщил Шорников.

«Возникает вопрос: почему его отпустили? Скорее всего, они не хотят создавать из Стояногло образ мученика, который легко можно конвертировать в политический капитал», — заключил политолог.

Напомним, что генеральный прокурор Молдавии был арестован, но после протестов помещён под домашний арест. В дальнейшем генпрокурора Александра Стояногло перевели под судебный контроль.