Москва, 13 декабря 2021, 11:54 — REGNUM Снятие с рассмотрения законопроекта о QR кодах на транспорте — это еще не отказ от введения «паспортов здоровья», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
ИА REGNUM ранее сообщало, Министерство транспорта России намерено дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах о вакцинации от COVID-19 на транспорте.
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