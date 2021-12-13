Москва, , 12:07 — REGNUM Уголовная ответственность может наступить для собственника, который сдавал жильё в аренду в обход закона. Также с него удержат налог и штраф, рассказал юрист Степан Хантимиров 13 декабря порталу РИА Недвижимость.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хантимиров, юрист адвокатского бюро Asterisk, пояснил, что чаще всего владельцы при сдаче жилья в аренду нарушают закон двумя способами. Они или устно договариваются с арендатором об услуге, или подписывают долгосрочный договор без регистрации обременения квартиры в виде найма в Росреестре.

Налоговые органы, по словам юриста, в любом случае привлекут владельца к ответственности за нелегальную сдачу жилья. С него удержат неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, а это 13% от оплаты за весь срок найма, а также штраф в размере 20% накопившейся задолженности по налогу.

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Более того, собственнику может грозить уголовная ответственность за неуплату НДФЛ, если он на протяжении трёх лет уклонялся от уплаты этого налога или накопил неуплату, превышающую 2,7 млн рублей. Штраф в таком случае может составить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо соответствовать заработной плате или иному доходу, полученному за 1−2 года.

«Кроме того, может быть применён арест на срок до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до одного года», — уточнил юрист.

Хантимиров добавил, что от уголовной ответственности собственника жилья освободят, если он совершил преступление, связанное с неуплатой налогов, впервые, а также возместил все недоимки, пени и штрафы.

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