13 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что стратегия НАТО в отношении России не работает.

Оксана Переможенко, , 15:24 — REGNUM Стратегия НАТО в отношении России не работает. Об этом 12 декабря заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Financial Times.

Министр нападения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы украинского оборонного ведомства, страны Североатлантического альянса старались не «провоцировать» Россию.

«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — подчеркнул он.

Также украинский министр назвал «ошибочным и несправедливым» решение властей Германии отказаться от поставок «смертоносного оружия» Украине.

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Заявление Резникова обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие раскритиковали украинского министра, указав на то, что Резников, вероятно, намекает на необходимость сменить стратегию на обратную (то есть — провоцировать Россию).

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«Страны хотят жить в мире, но пока не знают, как выйти из этой ситуации. Прямые военные действия в Европе приведут к потерям экономик, беженцам и возможности ядерной войны. США далеко, а мы все на одном континенте…» — написал Владимир А.

«Резников хочет первым рискнуть здоровьем Украины», — добавил Sergey G.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

«Они круты. Банановые страны боятся воевать со странами с военным бюджетом хотя бы в 20 миллиардов. А тут такая бравада… Я бы… [побоялся] служить в такой армии. Это самоубийство. Да и с кем вместе воевать и на чем?..» — задался вопросом Игорь А.

«Русский парень Резников хочет халявным баблом набить карманы…» — пишет Станислав К.

«Бонапарт выискался», — смеется Анатолий Т.

«Эти паны ничем не рискуют. Добро в самолёты они упакуют и семьи свои за бугор отошлют, а будет страдать лишь украинский люд. Им провоцировать нравится всласть. Подлая, злая майданная власть — власть та без чести, без тормозов и уж без Божьих моральных основ», — написала Людмила Б.

«Не он же в окопе, чуть что — сразу за бугор свалит!..» — добавил Илья П.

«Сами признают что провоцируют, а случись чего, будут кричать: Россия напала…» — отметил Стас К.

Каратели, погибшие на войне в Донбассе President.gov.ua

«А ещё все эти резниковы-провокаторы никогда воевать не будут, им главное разжечь, а дальше… [плевать] — свалят куда подальше и будут оттуда орать», — отреагировал Иван С.

«История дурачков ничему не учит. Ну, а что им? Они не рискуют ничем. Ну максимум галстуки съедят и в Польшу умотают. И будут потом из Канады канючить, что москали нехорошие», — подытожил Максим Н.

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