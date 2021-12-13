Ершов, , 11:59 — REGNUM Житель города Ершова Саратовской заключён под стражу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки. Обвиняемый признался в содеянном, сообщает следственное управление СКР по региону.

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В городе Ершове Саратовской области воспитывающая двух малолетних детей семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь с 10 на 11 декабря супруги отправились в магазин, при этом малолетние дочь и сын были с гостем. Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтёк и повреждения на теле. Родители вызвали полицию. Девочку госпитализировали в лечебное учреждение. Следствие даст оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в 2020 году зарегистрировали 102 преступления сексуального характера в отношении детей, тогда как в 2019 году таких преступлений было 49.

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