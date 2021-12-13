* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Иран вынуждает бежавших от представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просителей убежища возвращаться в Афганистан. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Беженцы

По данным издания, от 2500 до 4000 афганцев ежедневно депортируются иранскими властями в приграничный город Зарандж в провинции Нимроз.

Документальный очерк, опубликованный газетой в воскресенье, 12 декабря, цитирует бывшего солдата афганской армии, который сначала бежал в Пакистан через пустыню, чтобы спастись от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем, спасшись от огня пограничников, въехал в Иран, говорится в сообщении. The Wall Street Journal сообщает, что солдат вместе с несколькими другими иммигрантами ехал в грузовике, который разбился, и получил травмы.

21-летний солдат после того, как его выписали из больницы в Иране, несмотря на заявления врачей о том, что у него повреждены два позвонка поясничного отдела, был выдворен иранскими военными. В настоящее время он находится в провинциальной больнице на юге Афганистана.

Он рассказал изданию, что отказался от попытки к бегству.

«Я возвращаюсь домой», — сказал солдат.

Как сообщил один из сотрудников ООН, «иранские власти быстро доставляют людей к границе», добавив, что «процент депортаций [из Ирана] резко увеличился с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль».

Эта ситуация усилила напряженность на афгано-иранской границе. В начале декабря иранские пограничники и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили перестрелку из минометов и пулеметов после конфликта между иранскими фермерами и боевиками из-за неясностей в определения линии границы.

Афганские мигранты без паспортов или иранских виз обычно проникают в Иран по маршрутам контрабандистов через пустыню в провинции Нимроз, на стыке границ Афганистана, Ирана и Пакистана. А депортированные из Ирана обычно возвращаются через «Шелковый мост», который соединяет Афганистан и Иран в провинции Нимроз.

По данным Международной организации по миграции, около полумиллиона афганских беженцев, незаконно прибывших в Иран, вернулись домой. Около 360 тысяч человек были депортированы, 126 тысяч покинули страну по собственному желанию. Представители ООН заявили, что многие из добровольно вернувшихся, возможно, так поступили из опасения депортации.

«Я был вынужден покинуть Иран», — сказал The Wall Street Journal 23-летний иммигрант через несколько минут после прибытия в Зарандж из Ирана.

Он добавил, что после семидневной поездки в Шираз, он находился в тайном убежище с еще 200−300 афганцами, был арестован и отправлен на границу. Он утверждает, что «иранская полиция конфисковала телефон и 17 долларов, оставшихся после уплаты контрабандистам за перевозку через границу».

По данным Международной организации по миграции, в этом году из Ирана вернулось в общей сложности около 1,2 миллиона афганцев, это самый высокий показатель за всю историю.