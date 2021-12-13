Астрахань, 13 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Астрахани мужчина 1998 года рождения покончил с собой в оружейном магазине «Роса», сообщил портал «МК-Астрахань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

По предварительной информации, мужчина работал в магазине продавцом. Когда он скончался, в магазине кроме него никого не было.

Подробности произошедшего выясняют правоохранительные органы.