Челябинск, 13 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Челябинске ведутся поиски злоумышленников, спиливших ель на набережной озера Смолино. Преступление было совершено в ночь с 11 на 12 декабря, сообщили журналистам в мэрии.

Bastiat74 Челябинск

Факт уничтожения четырёхметрового дерева зафиксировали камеры наблюдения. Чиновники подали заявление в полицию. Кроме того, глава городского УМВД Сергей Миронов пообещал взять дело на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске поймали лиц, воровавших колодезные крышки.