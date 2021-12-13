Псков, , 12:07 — REGNUM В Псковской области из-за ледяного дождя и налипшего на провода снега без электроэнергии остались 8 тыс. жителей. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ледяной дождь Фото пресс-службы правительства Калужской области

По состоянию на 09:00 мск 13 декабря, без электроснабжения остались 811 населенных пунктов и порядка 8 тыс. жителей. В настоящий момент на местах оперативно работают 87 бригад, 380 человек и 85 единиц техники.

«Также в регионе работают 16 бригад из Московского региона, по пять из Республики Коми и Карелии», — добавили в пресс-службе.

Энергетики переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

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