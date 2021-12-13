Тбилиси, , 11:48 — REGNUM В детских садах Грузии с 13 декабря ввели более мягкие требования по изоляции детей и воспитателей, контактировавших с носителями коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Служба инспекции труда минздрава Грузии.

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Сообщается, что в случае выявления заражения у кого-либо в детском саду, тех, кто контактировал с этим человеком будут разделять на группы высокого и низкого риска. Самоизоляция будет требоваться только для первой группы и только для тех, кто не прошёл кур вакцинации.

К группе высокого риска будут относить тех, кто контактировал с носителем SARS-CoV-2 без маски или был с ним более 15 минут на близком расстоянии. В случае заражения воспитателя решение о необходимости закрывать на карантин всю группу будут принимать в администрации муниципалитета.

В случае ухудшения самочувствия ребенка, его будут переводить в отдельное помещение и вызовут родителей. Также запрещено приводить в детсад детей с признаками респираторных заболеваний и тех, у кого в семье кто-нибудь заразился коронавирусом.

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