Москва, , 11:47 — REGNUM Цифровизация госуслуг предполагает изменение всей существующей нормативно-правовой базы как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков Admobninsk.ru

«На сегодняшний день нам необходимо предусмотреть во всех нормативных документах на всех уровнях возможность использования информационных систем, чёткий запрет на предоставление, сбор справок от гражданина и поэтапный переход всех уровней государственной власти именно к такому проактивному формату работы с нашими гражданами», — заявил Котяков.