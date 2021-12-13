Москва, 13 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Цифровизация госуслуг предполагает изменение всей существующей нормативно-правовой базы как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«На сегодняшний день нам необходимо предусмотреть во всех нормативных документах на всех уровнях возможность использования информационных систем, чёткий запрет на предоставление, сбор справок от гражданина и поэтапный переход всех уровней государственной власти именно к такому проактивному формату работы с нашими гражданами», — заявил Котяков.