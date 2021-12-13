Ханты-Мансийск, , 11:47 — REGNUM В Югре суд вынес приговор организатору незаконных азартных игр на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Зал игровых автоматов Прокуратура ЯО

Следствием и судом установлено, что 47-летний житель Тюмени 2020 году арендовал на станции города Нижневартовска помещение в здании железнодорожного вокзала, где установил игровые автоматы с использованием интернета.

Владелец автоматов осуждён по ч.1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницу Челябинска будут судить за организацию и проведение азартных игр под видом отдыха в интернет-кафе.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинку будут судить за организацию азартных игр