Москва, 13 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Айза Долматова предположила, что вторая свадьба её бывшего супруга, рэпера Гуфа, не состоится. Долматова опубликовала серию роликов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 12 декабря.

Скриншот с YouTube Айза Долматова

Айза спросила у сына, рождённого в браке с Гуфом, пойдёт ли он на церемонию бракосочетания отца с его новой возлюбленной. На что мальчик ответил, что рэпер «не женится», потому что «это же папа». Айза добавила, что ребёнок «слышал» о свадьбе отца, но приглашён на неё не был.

Ранее Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королёвой. Дата их свадьбы держится в тайне.