Симферополь, , 11:46 — REGNUM Льготный проезд в общественном транспорте для граждан старше 60 лет возобновляется в Республике Крым с 15 декабря, однако пользоваться льготами смогут только жители, имеющие QR-код. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе правительства региона.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«С 15 декабря 2021 года для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (QR-код) или сертификат о перенесенном заболевании, возобновляется предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении», — уточнили в пресс-службе.

Также будут возобновлены поездки для жителей старше 60 лет в пригородном и междугороднем сообщении.

Как отмечается, для возобновления льготного проезда обращаться в органы труда и социальной защиты населения не нужно, однако необходимо проверить на портале Госуслуг наличие сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 либо о перенесенном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, действие льготного проезда для жителей старше 60 лет в Крыму приостановили с 30 октября, в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.