Кемерово, 13 декабря 2021, 11:48 — REGNUM В Кемеровскую область к концу декабря должна поступить вакцина «Спутник М». Об этом на аппаратном совещании сегодня, 13 декабря, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Mos.ru

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«Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет. «Спутник М» полностью повторяет вакцину «Спутник V», но дозировка активной субстанции уменьшена в пять раз. В настоящее время вакцинация детей проводится в 40 странах мира, в некоторых из них детей прививают с 5 лет», — отметил Цигельник.

По официальным данным, за прошедшую неделю ситуация с коронавирусом в кузбассе стабилизировалась, снижается количество обращений в поликлиники.