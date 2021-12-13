Дамаск, , 11:45 — REGNUM При высадке американского десанта в поселке Аль-Буссейра в Дейр-эз-Зоре в Сирии были убиты трое мирных граждан, сообщает сирийское агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что жители поселка были убиты в результате антитеррористической операции, которую проводили американские военные и курдские формирования.

При десантировании американские военные открыли огонь по жилым домам, после чего взяли штурмом несколько домов, где укрывались разыскиваемые ими террористы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американская авиация нанесла удар, нацеленный на одного из главарей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако во время налета пострадали шестеро мирных жителей, которые являлись членами одной семьи. По словам одного из пострадавших, Ахмада Касима, взрыв произошел в тот момент, когда он с семьей ехал в автомобиле.