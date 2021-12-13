Якутск, 13 декабря 2021, 11:53 — REGNUM В России не оценивают объёмно ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионах, сравнивая только общие цифры по количеству заразившихся, а потом обосновывая этой статистикой введение ограничений. Многие переносят COVID-19 бессимптомно или легко, но на основании общего количества случаев антиковидные меры продлеваются, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря политолог и журналист Виталий Обедин.
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Он считает, что система QR-кодов и тяжесть ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в отдельно взятых регионах на самом деле мало соотносятся между собой.
Он считает, что люди теперь будут болеть коронавирусом также, как болели гриппом. Если верить информационной кампании, сопровождающей вакцинацию, основное преимущество привитых в том, что они болеют или будут болеть только легко и не умрут, напомнил эксперт. Но при этом тяжесть ситуации с COVID-19 в регионах оценивается странно — по количеству ежедневно выявляемых случаев инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, Обедин высказал мнение, что система QR-кодов — хороший способ собрать данные о жителях России с помощью их регистрации на портале госуслуг. Под лозунгами борьбы с коронавирусом происходит ещё и масштабная электронная перепись населения, считает политолог.