Якутск, , 11:53 — REGNUM В России не оценивают объёмно ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионах, сравнивая только общие цифры по количеству заразившихся, а потом обосновывая этой статистикой введение ограничений. Многие переносят COVID-19 бессимптомно или легко, но на основании общего количества случаев антиковидные меры продлеваются, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря политолог и журналист Виталий Обедин.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он считает, что система QR-кодов и тяжесть ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в отдельно взятых регионах на самом деле мало соотносятся между собой.

«QR-коды в период пандемии связаны исключительно с введением системы ограничений для непривитых граждан. То есть, работают, как метод понуждения для россиян абсолютно «добровольно» а) прививаться и б) регистрироваться на «госуслугах». И не более того. Эффективность борьбы с коронавирусом в стране полностью подменили эффективностью прививочной кампании, а потому значение имеет в первую, вторую и третью очередь только число привитых и достижение заветного показателя в 80% взрослого населения (хотя Голикова уже закладки на 90−95% сделала). Поэтому статистика заражения мало интересна. Главное поголовье, простите, привитых», — отметил Виталий Обедин.

Он считает, что люди теперь будут болеть коронавирусом также, как болели гриппом. Если верить информационной кампании, сопровождающей вакцинацию, основное преимущество привитых в том, что они болеют или будут болеть только легко и не умрут, напомнил эксперт. Но при этом тяжесть ситуации с COVID-19 в регионах оценивается странно — по количеству ежедневно выявляемых случаев инфекции.

«Помимо эффективности деятельности органов власти по предотвращению распространения COVID-19 есть еще оценка тяжести ситуации в регионах. По ней определяют, соответственно, сохранение/продление мер. И эта тяжесть оценивается по количеству вновь заболевших, независимо от «качества» этих заболевших. То есть не учитывается число «тяжелых», число подключенных к ИВЛ, число занятых больными коек, какие-то иные показатели. Только общее число вновь заболевших, хотя многие переносят бессимптомно, легко и сидят дома на амбулаторном лечении, не нагружая систему здравоохранения», — подчеркнул Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, Обедин высказал мнение, что система QR-кодов — хороший способ собрать данные о жителях России с помощью их регистрации на портале госуслуг. Под лозунгами борьбы с коронавирусом происходит ещё и масштабная электронная перепись населения, считает политолог.