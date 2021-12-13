Токио, , 11:45 — REGNUM Инсайдер с ником Zippo утверждает, что японская компания Atlus планирует перевыпустить Persona 3 Portable на актуальных игровых платформах. Об этом 13 декабря пишет «Игромания».

Persona 3 Скриншот с YouTube

Вероятнее всего, анонс переиздания будет приурочен к 25-летию франшизы Persona, празднование которого состоится в 2022 году. Ранее Zippo уже «предсказал» выход обновлённой версии файтинга Persona 4 Arena Ultimax — его анонсировали на недавней церемонии награждения The Game Awards.

Добавим, что Persona 3 Portable — это дополненная версия оригинальной Persona 3, созданная специальной для портативных консолей PlayStation Portable. Её релиз состоялся в 2009 году.

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