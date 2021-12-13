Москва, 13 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Единая цифровая платформа должна обеспечить инструмент для оценки эффективности социальной помощи. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«Предоставление социальной поддержки с использованием единой цифровой платформы — именно такой подход позволяет нам анализировать эффективность той помощи, которая на сегодняшний день предоставляется нашим гражданам, и на основании неё формировать предложения по усовершенствованию мер социальной поддержки», — заявил Котяков.Но для того, чтобы эта задача была решена, необходим перевод данных, которые есть в органах государственной власти в электронный вид, подчеркнул он.

«Предоставление при назначении мер социальной поддержки рабочих мест сотрудникам органов социальной защиты, пенсионного фонда в рамках единой цифровой платформы — это обеспечит эталонность данных в рамках социального казначейства при их использовании в дальнейшем, при определении той или иной жизненной ситуации у гражданина», — указал он.