Белоярский, Свердловская область, , 11:41 — REGNUM На Среднем Урале офицер запаса получил штраф в размере 1,2 млн рублей за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

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Следствие установило, что по указанию мужчины его подчиненные осуществляли незаконную вырубку леса на территории аэродрома в селе Логиново Белоярского района Свердловской области. Всего было вырублено 203 дерева. Таким образом, государству причинен ущерб в размере 275 271 рубля.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Офицеру запаса назначили штраф в размере 1,2 млн. рублей. Кроме того, гражданин выплатит сумму причиненного им ущерба.