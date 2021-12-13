Чайковский, Пермский край, 13 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В городе Чайковском Пермского края осужден 53-летний местный житель за преступление против половой неприкосновенности восьмилетнего ребёнка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Freesmi.by Суд

По данным ведомства, пьяный пермяк на автобусной остановке заговорил с девочкой. Мужчина посадил ребенка к себе на колени и совершил в отношении него иные действия сексуального характера. Преступные действия пресекли очевидцы.

Пермяку судом назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.