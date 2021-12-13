Москва, , 11:40 — REGNUM У большинства жителей России (61%) есть любимая песня времен Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Гармонист исполняет «Катюшу» Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Самыми любимыми советскими песенными произведениями названы песня «Катюша» (4%) и Гимн Советского Союза (4%) и «День Победы» (3%).

Любимая книга советского периода есть у 55% граждан РФ, нет такой книги у 18%. Затруднились ответить 28%. Самая любимая книга — «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), на втором месте — «Тихий Дон» Михаила Шолохова (4%), на третьем — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%).

Телефонный опрос проведен 24 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, любимый художественный фильм времён СССР есть у подавляющего большинства жителей России (82%). Нет такого у 8%.

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