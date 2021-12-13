Москва, 13 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. У большинства жителей России (61%) есть любимая песня времен Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Гармонист исполняет «Катюшу»

Самыми любимыми советскими песенными произведениями названы песня «Катюша» (4%) и Гимн Советского Союза (4%) и «День Победы» (3%).

Любимая книга советского периода есть у 55% граждан РФ, нет такой книги у 18%. Затруднились ответить 28%. Самая любимая книга — «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), на втором месте — «Тихий Дон» Михаила Шолохова (4%), на третьем — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%).

Телефонный опрос проведен 24 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, любимый художественный фильм времён СССР есть у подавляющего большинства жителей России (82%). Нет такого у 8%.

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