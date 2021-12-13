Белгород, 13 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Конкурс на замещение вакантной должности генерального директора ООО «Единая транспортная компания», осуществляющей транспортное обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок, объявлен в Белгороде. Объявление опубликовано 13 декабря на официальном сайте компании.

Belgorodstroy.ru Транспортное движение в Белгороде

Кандидату необходимо иметь высшее профильное образование и опыт руководящей работы. Приём документов закончится 20 декабря, а результаты конкурса намерены объявить 30 декабря 2021 года.

Прежний руководитель ЕТК Алексей Попов был уволен по решению губернатора Вячеслав Гладкова 3 декабря после ареста по делу о получении взятки в крупном размере на предыдущем месте работы в Сургуте. Белгородскую транспортную компанию он возглавил в октябре 2021 года.