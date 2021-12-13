Сухум, , 11:37 — REGNUM Развёрнутый в Сухуме мобильный госпиталь Минобороны России завершит работу по лечению пациентов с COVID-19 с 15 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.

Госпиталь Publicdomainpictures.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами, 15 декабря они планируют отбыть в место постоянной дислокации», — сказал глава минздрава.

Он отметил, что теперь нагрузка по борьбе с коронавирусом полностью ляжет на абхазскую систему здравоохранения. Министр призвал жителей республики соблюдать меры профилактики эпидемии.

Напомним, госпиталь Минобороны РФ работает в Сухуме с августа 2021 года. Также российские военные медики приезжали на помощь абхазским коллегам в 2020 году.