Лондон, , 11:36 — REGNUM Во время открытия торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1300 за тысячу кубометров. Это 13 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этим данным, по состоянию на 10:11 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $1334 за тысячу кубометров, а к 10:25 мск увеличилась до $1354 за тысячу кубометров.

При этом общий рост цены газа по отношению в цене закрытия торгов 10 декабря составляет около 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый глава МИД Германии сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок заявила, что считает, что газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») пока еще является несоответствующим правилам Европейского союза.