Тверь, 13 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Уже 6558 заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений принято от жителей 512 населенных пунктов Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 декабря в пресс-службе правительства региона. В регионе также ведутся работы по газификации населённых пунктов.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

«Газификация необходима для промышленных предприятий, сельского хозяйства. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье рамках мероприятий догазификации домовладений на проведение работ заключено уже 926 договоров, в отношении 604 домовладений обязательства исполнены. В Тверской области реализовать мероприятия по догазификации планируется в 2021—2022 годах, при отсутствии технической возможности сроки будут перенесены на период не позднее 2024 года.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений было выдвинуто партией «Единая Россия» и поддержано президентом Владимиром Путиным после того, как губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря генерального совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области, которые попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам. В число условий включения в план-график ускоренной догазификации входит оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.

Отметим также, что в Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. В приоритете — проведение газа на 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.