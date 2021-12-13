Москва, 13 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении разработки сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

ИА REGNUM QR-код

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При помощи сервиса QR-коды смогут получить те, кто имел положительный ПЦР-тест или вдруг при сдаче анализа обнаружил большое количество антител.

«Мы предполагаем решение из двух частей. Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января и им не был поставлен диагноз, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год», — пояснила Голикова.

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«Гражданам, которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода», — добавила вице-премьер.

Законопроект о QR-кодах Госдума может рассмотреть в первом чтении 16 декабря.