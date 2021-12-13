Анкара, , 11:43 — REGNUM Рекордное падение стоимости турецкой лиры наблюдается на торгах 13 декабря. Национальная валюта Турции торгуется на отметке 14,5−14,8 лиры за доллар США, следует из данных торгов на валютной бирже.

Турецкие лиры Jeff Djevdet

На минувшей неделе торги прекратились на отметке 13,85 лиры за доллар. Этому предшествовала очередная валютная интервенция турецкого центробанка, но она не смогла затормозить падение курса лиры. За последние десять дней регулятор три раза вбрасывал доллары, но негативный тренд не переломил.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года турецкая лира ослабла по отношению к доллару и евро почти вдвое. В январе доллар стоил примерно 7,3 лиры. Это одно из крупнейших падений курса за последние годы.

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