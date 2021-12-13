Бразилиа, , 11:53 — REGNUM В результате прошедшего в воскресенье, 12 декабря, шторма, было затоплено около 30 городов в бразильском штате Баия. Пострадало более 70 000 человек, несколько тысяч осталось без крова. Об этом сообщает южно атлантическое новостное агентство MercoPress.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Военное управление пожарной охраны штата Баия заявило, что 20 городов находится в чрезвычайной ситуации, статус остальных еще оценивается. Деревни и сельские районы оказались отрезаны грязевыми потоками. К поисково спасательным операциям подключена армия.

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал ситуацию, напомнив о «прошлогодней катастрофе, когда жители Баии оказались заперты в своих домах без доступа к помощи и продовольствию».

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