Казань, , 11:56 — REGNUM В столице Татарии планируют организовать 28 ёлочных базаров. Площадки откроются после 15 декабря, сообщает мэрия.

Ёлочный базар Дарья Антонова © ИА REGNUM

К реализации допустят только те хвойные деревья, которые были выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы. Цена за ёлку составит от 500 рублей, за пихту — от 1 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на официальных новогодних мероприятиях пройдут проверки аниматоров, в том числе играющих роли Дедов Морозов и Снегурочек, на наличие QR-кодов о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медотводе.

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